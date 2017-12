Gisterenavond heeft Torhout KM in de tweede amateurklasse van het voetbal met 2-1 gewonnen van RC Gent.

Torhout speelde z’n eerste match sinds het ontslag van trainer Allan Deschodt. Z’n assistent Nigel Smith neemt voorlopig over en hij is dus meteen succesvol. De zege tegen Gent was de eerste sinds 27 september.