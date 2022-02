Transfer Deadline Day: Club Brugge, KVO en KVK versterken zich nog

Club Brugge IN: Denis Odoi

Club Brugge heeft zich op de laatste dag van de transferperiode op de valreep nog met Denis Odoi versterkt. De 33-jarige verdediger wordt overgenomen van het Engelse Fulham. Hij tekende een contract tot 2024.

Odoi speelde sinds 2016 voor Fulham. De voormalige Rode Duivel (1 cap, 2 selecties) verdedigde eerder in eigen land de kleuren van Oud-Heverlee Leuven (2006-2009), Sint-Truiden (2009-2011), RSC Anderlecht (2011-2013) en Lokeren.

Club Brugge IN: Sargis Adamyan

Alfred Schreuder heeft ook een oude bekende naar Jan Breydel gelokt. Sargis Adamyan komt op huurbasis over van de Duitse eersteklasser Hoffenheim. De Belgische landskampioen liet ook een aankoopoptie op de 28-jarige spits in het contract opnemen.

Schreuder was voor zijn avontuur bij blauw-zwart het laatst actief als hoofdcoach bij Hoffenheim en had toen Adamyan al onder zijn hoede. Onder het bewind van de Nederlander schonk de Armeniër zijn team in oktober 2019 de volle buit op Bayern München door twee keer te scoren in een 1-2 zege in de Allianz Arena. Achteraf verdween de international naar het achterplan.

Club Brugge OUT: Kamal Sowah

Club Brugge leent zijn Ghanese winger Kamal Sowah aan het Nederlandse AZ Alkmaar uit. Brugge nam de 22-jarige Sowah afgelopen zomer over van Leicester City, dat hem aan zusterclub Oud-Heverlee Leuven uitleende. Bij Brugge kon hij ondanks zeventien optredens, waarvan vijf in de Champions League, nog niet doorbreken.

KVO IN: Kjell Scherpen

Oostende heeft maandag kort voor het verstrijken van de transferperiode nog een doelman aangetrokken. De Nederlandse 22-jarige belofte-international Kjell Scherpen komt tot het einde van het seizoen op huurbasis over van het Engelse Brighton & Hove Albion.

De 2m04 grote Scherpen ruilde afgelopen zomer Ajax voor Brighton & Hove Albion. Bij Jong Ajax was hij een vaste waarde in de eerste divisie, maar hij stond ook vier keer onder de lat bij het grote Ajax, onder meer in een Europa League-duel tegen AS Roma. Voor Brighton & Hove Albion debuteerde hij enkele weken geleden in een FA Cup-duel tegen West Bromwich.

KVO IN: Osaze Urhoghide

Verdediger Osaze Urhoghide wordt gehuurd van Celtic FC, mét aankoopoptie. Gauthier Ganaye : "We wilden absoluut een aankoopoptie want we geloven in z'n talent. Osaze heeft veel progressiemarge en bij KVO staan we erom bekend om jonge talenten beter te maken. Dat willen we nu ook met hem doen."

KVK IN: Amine Benchaib

Amine Benchaib ruilt Charleroi in voor Kortrijk. De offensieve middenvelder verbindt zijn lot tot juni 2025 aan de Kerels. De 23-jarige Benchaib mocht zich sinds de zomer van 2020 een Zebra noemen nadat hij was overgekomen van Lokeren. In 30 optredens trof hij een keer raak en leverde hij twee assists af. In het Guldensporenstadion wordt hij herenigd met Karim Belhocine, zijn coach van vorig seizoen op Mambourg.

KVK IN: David Henen

De 25-jarige Togolese Belg verlaat de Franse tweede klasse voor een nieuw avontuur in België. Na een opleidingsperiode bij RSC Anderlecht en Everton, trok David naar Sporting Charleroi om als aanvaller zijn eerste minuten in de Jupiler Pro League te maken. In 2019 haalde hij net geen Europees voetbal met de Carolo’s, in een rechtstreeks duel met Antwerp. In de zomer van 2020 verliet Henen Charleroi om in de Ligue 2 aan de slag te gaan bij Grenoble. Nu keert David terug naar België en tekent hij in het Guldensporenstadion voor 2,5 seizoenen.

KVK OUT: Eric Ocansey

KV Kortrijk leent zijn Ghanese winger Eric Ocansey tot het einde van het seizoen aan Waasland-Beveren uit. De 24-jarige Ocansey is sinds 2019 bij Kortrijk onderdak. Voordien verdedigde hij vier seizoenen de kleuren van Eupen, dat hem bij de Ghanese Aspire Academy opmerkte.