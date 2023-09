Triatlon Menen houdt er na vier edities mee op

Het laatste weekend van augustus haalde de organisatie nog het Europees Kampioenschap Halve Triatlon naar Menen. Daar namen 1.800 atleten uit 35 landen aan deel. In 2020 stond de triatlon voor de eerste keer op de kalender. Het sportevent werd in het leven geroepen als afscheid voor de plaatselijke held en wereldkampioen triatlon Frederik Van Lierde. Hij was één van de drie organisatoren achter de wedstrijd in Menen.

“Geen keuze van het hart”

Voor het voorlopige einde van de race zijn er verschillende oorzaken. Enerzijds speelt stress een rol. “We kregen het aanbod van de Europese bond om een langdurige samenwerking aan te gaan, maar dat zagen we niet zitten”, vertelt organisator Henk Wekking. “We zijn geen organisatiebureau, maar drie mensen met een drukke job.”

Ook de aankomende grote infrastructuurwerken zoals de Leiwerken en de ontdubbeling van N58 hebben de beslissing beïnvloed. “Het is vooral een keuze van het verstand, niet van het hart”, zegt Wekking. “Het zou moeilijk zijn om wat we al verwezenlijkten – en daar zijn we trots op – te kunnen evenaren. Dit is dus allesbehalve een negatief verhaal.”

