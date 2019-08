Tristan Vandenbussche (Brugge TR) heeft zondag op het WK roeien voor junioren in het Japanse Tokio zilver veroverd in de skiff.

Op het water waar volgend jaar de olympische competities worden gehouden, moest de Europese kampioen in de finale met zes alleen de Wit-Rus Ivan Brynza voor zich dulden. In de twee zonder stuurman eindigden Henri Steyaert en Florian Chalmet als zesde en laatste in de A-finale. Jeanne Lenom en Caitlin Govaert finishten in de B-finale van de dubbeltwee voor meisjes als tweede, goed voor een achtste plek in de eindstand.