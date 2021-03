Tuerlinckx verlaat Knack na 13 jaar

Na dertien succesvolle seizoenen neemt kapitein Hendrik Tuerlinckx, aan het einde van het seizoen, afscheid van Knack Volley Roeselare. Hij is klaar voor een nieuwe uitdaging en trekt naar Haasrode-Leuven.

Tuerlinckx maakt zijn afscheid bekend via een filmpje op de socials van Knack Roeselare. Hij is één van de spelers met de langste staat van dienst bij Knack.

In 2007 speelde Tuerlinckx een jaar bij Perugia, in Italië. Het seizoen erop haalde Knack Roeselare hem naar West-Vlaanderen waar hij dertien seizoenen speelde (2008-2009 t.e.m 2020-2021). Al die jaren bleef hij trouw aan zijn ‘club of hearts’. Dit ondanks tal van mooie en lucratieve aanbiedingen uit Italië, Polen, Frankrijk en Duitsland maar ook uit Japan en Argentinië.

Knack neemt als volgt afscheid: "Met Hendrik Tuerlinckx verlaat één van de grootste volleybalmonumenten uit de clubgeschiedenis onze club. Met op zijn palmares zes landstitels (straks zeven?), acht bekerwinsten en vijf supercups in dertien seizoenen is Hendrik, samen met Matthijs Verhanneman, één van de meest succesvolle spelers ooit bij Roeselare. Hij behoort dan ook tot de ‘Galerij der Allergrootsten’ bij Knack Volley Roeselare. Samen met André Buyse (20 seizoenen), Dominique Baeyens (19 seizoenen: vier als speler en vijftien als trainer-coach), Walter Engelen (14 seizoenen), Johny Deswarte (stichtend speler - 13 seizoenen), Jacques ‘Jacky’ Vermeulen (13 seizoenen) maar ook Matthijs Verhanneman (13 seizoenen) en Ivan Contreras (10 seizoenen). Hendrik Tuerlinckx speelde in die dertien seizoenen 99 Europese wedstrijden voor Knack Volley Roeselare en werd viermaal verkozen tot Speler van het Jaar (2013, 2014, 2017, 2018). Een persoonlijke bekroning die wellicht ook dit seizoen opnieuw tot de mogelijkheden behoort. Maar bovenaan het verlanglijstje van Hendrik staat toch wel een nieuwe landstitel met Knack Volley Roeselare!"