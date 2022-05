Turnster Margaux Daveloose (18) stopt met topsport

Margaux start haar topsportavontuur in de zomer van 2015 samen met clubgenote Julie Vandamme. Ze doet haar debuut als junior op het European Youth Olympic Festival in Gyor in 2017, waar ze zich meteen kan plaatsen voor de allroundfinale. Op de Master Massilia datzelfde jaar neemt ze de bronzen medaille mee naar huis voor haar grondoefening. Ook in 2018 neemt ze deel aan de Master Massilia, waar ze na een knappe wedstrijd zilver behaalt tijdens de brugfinale en 8ste wordt in het allround klassement. Met haar teamgenoten kaapt ze hier de bronzen medaille weg tijdens de teamfinale. Datzelfde jaar neemt ze deel aan haar eerste Europees kampioenschap in Glasgow. Samen met haar teamgenoten worden ze 6de in de teamfinale. Ze behaalt dit jaar ook zilver op het Belgisch kampioenschap.

In 2019 maakt Margaux haar debuut als senior op de FIT-Challenge, waar ze met haar team het goud weet te veroveren. Iets later dat jaar maakt ze deel uit van de Belgische delegatie op het Wereldkampioenschap in Stuttgart, dé competitie waar Team BELGYM met een 10e plaats ons land verzekert van een teamselectie voor de Olympische Spelen.

De meisjes kwamen in 2020 in actie op de International Gymnix in Canada. Samen met haar teamgenoten pakt Margaux zilver in de teamfinale, individueel wordt ze 7de aan de brug. 2020 is ook het jaar waarin de Road to Tokyo van start gaat, met tal van selectietesten. Margaux wordt knap derde in de vierde selectietest en haalt hiermee de tweede pre-selectie in het traject naar de Olympische Spelen. Naast de verschillende selectietesten zien we Margaux in 2021 ook in actie tijdens de FIT-Challenge. Hier plaatst ze zich voor de grondfinale, waar ze knap vijfde wordt. In de teamfinale gaat Team BELGYM met het zilver naar huis. Hiernaast zagen we Margaux ook in actie op het Europees kampioenschap in Basel in 2021.

Bloed, zweet en tranen

Op Facebook schrijft ze: "14 jaar turnen, 168 maanden met ups en downs, 728 weken van bloed, zweet en tranen. Maar vooral 5.110 dagen plezier in doen waar ik het meest van hou. Maar de jongste maanden voelde ik dat het steeds harder werd om zoveel op te offeren om op mijn best te blijven. Daarom nam ik één van de moeilijkste beslissingen in mijn leven en besliste ik om met turnen te stoppen."