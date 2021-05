Twee Club Brugge-spelers in selectie EK, en twee bij reserven

Bondscoach Roberto Martinez heeft maandagmiddag in de gebouwen van het nationaal oefencentrum in Tubeke zijn 26-koppige selectie voor het EK voetbal (11 juni - 11 juli) bekendgemaakt.

Daarnaast is er een reservenlijst van 11 spelers die zich stand-by moeten houden om eventuele blessures op te vangen. Van de 26 namen in de selectie, konden er op voorhand al een twintigtal ingevuld worden.

Bij de doelmannen zijn dat Thibaut Courtois en Simon Mignolet, achterin Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Jason Denayer en Dedryck Boyata, op het middenveld Witsel, Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier, Timothy Castagne, Thorgan Hazard en Yannick Carrasco, voorin zijn dat aanvoerder Eden Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens en Michy Batshuayi. Dennis Praet, Leandro Trossard en Jérémy Doku dwongen hun selectie af met hun prestaties het voorbije jaar. Christian Benteke komt er voorin bij als derde aanvaller, Sels, Chadli en Vanaken vervolledigen de selectie. De doelman is de logische vervanger van Koen Casteels, achter de namen van Nacer Chadli en Hans Vanaken stonden vooraf heel wat meer vraagtekens.

Op de reservenlijst staan Thomas Kaminski, Alexis Saelemaekers, Albert Sambi Lokonga, Bryan Heynen, Thomas Foket, Adnan Januzaj, Brandon Mechele, Jordan Lukaku, Zinho Vanheusden, Yari Verschaeren en Charles De Ketelaere.

Uitzonderlijke situatie

Vanwege de uitzonderlijke situatie door de coronacrisis mogen er deze keer voor het eerst 26 spelers in de selectie zitten. De maatregel moet voorkomen dat teams in de problemen geraken in het geval van coronabesmettingen en quarantaineverplichtingen. Onder meer Martinez was vragende partij voor een uitbreiding van de selecties. Voor elke wedstrijd zullen wel maar 23 spelers op het wedstrijdblad mogen staan, onder wie drie doelmannen.

De bondscoaches moeten de definitieve spelerslijst indienen op 1 juni, tien dagen voor de start van het EK. Daarna kunnen er voor de eerste match wel nog spelers worden vervangen in het geval van een ernstige blessure of ziekte. Tot die laatste categorie horen spelers die positief testen op het coronavirus of als "nauw contact" worden beschouwd van een positief getest persoon en dus in quarantaine moeten.

Over twee weken blazen de Duivels verzamelen in Tubeke, ook tijdens het EK hun uitvalsbasis, voor de start van de voorbereiding. Nadien volgen nog twee oefeninterlands in eigen huis, tegen Griekenland (3 juni) en vicewereldkampioen Kroatië (6 juni).

De Rode Duivels zijn op het EK ingedeeld in groep B. De Belgen openen hun toernooi op 12 juni in Sint-Petersburg tegen Rusland. Daarna spelen ze op 17 juni in Kopenhagen tegen Denemarken en op 21 juni, opnieuw in Sint-Petersburg, tegen Finland.