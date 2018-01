Twee op twee voor Wietse Bosmans in Zonnebeke

Wietse Bosmans (Era-Circus) heeft op zaterdag 20 januari voor het tweede jaar op rij de Kasteelcross in Zonnebeke op zijn naam geschreven.

In de losse cross haalde Bosmans het van Diether Sweeck en Klaas Vantornout. Toppers als Mathieu van der Poel en Wout van Aert waren niet van de partij in Zonnebeke. Zij bereiden zich voor op de Wereldbekermanche van zondag in het Franse Nommay.

De 24-jarige Thalita de Jong (Experza Footlogix Ladies CT) haalde de eerste plaats binnen bij de vrouwen elite. De Nederlandse kwam ruim voor Loes Sels over de meet. Ellen Van Loy finishte als derde. Voor Thalita de Jong werd het haar eerste zege van het seizoen. Op de erelijst volgt ze zichzelf op.

Eerder op de dag ging bij de junioren de zege naar Xander Geysels. Hij haalde het ruim afgescheiden van Jelle Vermoote en Len Dejonghe. Bij de nieuwelingen was Dante Coremans dan weer net iets sneller dan Belgisch kampioen Thibau Nys. Yorben Lauryssen werd derde.