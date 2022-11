Twee West-Vlamingen bij beste Fifa-spelers van het land

Bradley Destoop uit Waregem en Joren Creyf uit Eernegem kunnen zondag hun droom waarmaken. Sowieso zijn ze al toegelaten in de Esports Academy van de Belgische voetbalbond.

Zo is Joren Creyf zeventien en een krak in Fifa, de bekende voetbalgame. Gisteren schopte hij tot de laatste zestien op een tornooi van de voetbalbond in Tubeke. De Esports Academy biedt hem nu die kans om tactisch en mentaal bijgeschoold te worden. Joren is esporter bij KV Oostende, en speelt echt voetbal bij de U19 van Diksmuide. Je beroep ervan maken is moeilijk, maar een flinke stuiver bijverdienen, dat kan zeker.