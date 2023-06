Tweede finale in de BNXT-League is voor Filou Oostende: 63-78

Na de nederlaag in de eerste finale heeft Filou Oostende dit keer wel Leiden kunnen kloppen in de strijd om de BNXT-titel. BCO won met 63-78.

Landskampioen BC Oostende heeft nog steeds de kans om BNXT-kampioen te worden. Na thuisverlies in de eerste finalewedstrijd tegen Leiden, de titelverdediger en Nederlands kampioen, ging BCO winnen in Leiden. Volgende dinsdag volgt het derde en beslissend duel in Oostende. In de rand van de wedstrijd raakte ook bekend dat Sam Van Rossom volgend seizoen na 15 jaar terugkeert naar Oostende, waar hij al drie seizoenen speelde tot 2008. Van Rossom speelde de jongste jaren bij de Spaanse topclub Valencia.