Tweede plaats voor Kopecky in junioreskoers Dikkebus

Ze was eerder verrassend aangekondigd. Maar Lotte Kopecky verscheen wel degelijk aan de start in de junioreskoers van Dikkebus. En de Belgische kampioene bij de profs, die zo haar vorm wil aanscherpen, won nog bijna ook.

Lotte Kopecky, de kampioene bij de vrouwen profs, afgelopen zondag nog aan de winst, kwam dus effectief meerijden in Dikkebus.

Door het gebrek aan vrouwenkoersen (het wegvallen van de Lotto Belgium Tour, nvdr) reed de leading lady van het Belgische vrouwenwielrennen zo noodgedwongen bij de mannelijke juniores.

In Wetteren Ten Ede, waar ze 22ste werd, zorgde de Belgische kampioene voor een ware volkstoeloop. Ook in Dikkebus kwam er aardig wat volk langs. Winnen lukte niet voor Kopecky in de Westhoek, maar ze kwam wel heel dichtbij. Enkel Yaxano Smet was haar te snel af.