Tweede transfer Club Brugge rond

Mogi Bayat laat via Twitter weten dat Club Brugge een akkoord heeft met de 19-jarige Krepin Diatta. De nieuwe aanwinst poseert al samen met Vincent Mannaert en een shirt van Blauw-Zwart.

De competitieleider neemt het Senegalese talent Krépin Diatta over van de Noorse eersteklasser Sarpsborg. Diatta is een achttienjarige rechtsvoetige aanvaller die zich in Noorwegen al snel liet opmerken. Bij Club wordt hij een wissel op de toekomst en dus wordt de Senegalees mogelijk meteen weer uitgeleend. Om de deal te bevestigen, tweette Bayat vanuit Dakar foto's met daarop onder meer Club-manager Vincent Mannaert en Diatta, terwijl die laatste zijn handtekening zet onder een contract.

Diatta is de tweede wintertransfer van de Bruggelingen. Dinsdag trok Club met Vladimir Gabulov al een 34-jarige Russische doelman aan om het eventuele vertrek van Ludovic Butelle op te vangen. Voor het overige moeten er in het Jan Breydelstadion niet al te veel transfers meer verwacht worden.