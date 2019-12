Tweede zege van het seizoen stemt Sanne Cant tevreden

Sanne Cant (Iko-Crelan) heeft maandag in Bredene haar zegeteller op twee gezet. Tijdens de Sylvestercross liet de wereldkampioene alle tegenstand achter haar en soleerde ze naar de tweede overwinning van het seizoen, nadat ze eerder al de Waaslandcross van Sint-Niklaas op haar naam bracht.

Dat de tegenstand aan de Belgische kust, bij de eerste deelname van Cant, niet zo denderend was zal haar meer dan worst wezen. Deze tweede zege is immers een mooie opsteker voor wat nog moet komen dit seizoen.

"Het was veel draaien en keren maar bovenal werd de cross gereden over een plezante omloop. Dit ondanks enkele zeer lastige modderstroken. Mijn start was niet zo super. Ik verloor bovendien net voor de eerste materiaalpost best wat plaatsen. Even vreesde ik voor een goed resultaat, maar daarna kon ik lekker opschuiven. Ik reed van dan af mijn eigen tempo en slaagde erin de rest van me af te schudden. Dat gebeurde reeds in de tweede ronde", stelde Sanne Cant.

De wereldkampioene is pas toe aan haar tweede zege. "Het is plezant het kalenderjaar af te sluiten met een overwinning maar ik kan er niet omheen dat het pas mijn tweede van het seizoen is", vervolgde Sanne Cant. "Elke overwinning telt. Het geeft me ook een mentale opkikker voor wat nog volgt en het Belgisch kampioenschap."