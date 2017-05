Na Medjon Hoxha en Arne Galens is Ivanof dit seizoen al de derde jongeling die de overstap maakt van de KVK Jeugdacademie naar de A-kern. Hij is een offensief ingestelde middenvelder die op verschillende posities kan geposteerd worden. Tyron Ivanof maakte vorige week in Genk nog zijn debuut en speelde afgelopen weekend in de thuiswedstrijd tegen Roeselare de volledige partij.