Uitkijken naar BK op de weg in Gent

Na het gesmaakte BK tijdrijden in Middelkerke, kijken de Belgische wielerliefhebbers alweer uit naar het BK op de weg in Gent, en de week nadien naar de start van de Tour de France in Brussel.

Titelverdediger Yves Lampaert gaat zijn vel duur verkopen in Gent, maar zal daar moeten afrekenen met een sterke Lotto-Soudalselectie. “Ik moet in staat zijn om een degelijke prestatie neer te zetten. De conditie is goed. Hopelijk raak ik uitgerust tegen zondag. Het parcours moet mij liggen. Ik heb het minder zelf in de hand dan in Midelkerke, maar hopelijk is het koersverloop in mijn voordeel. Dan moet ik een goede prestatie kunnen neerzetten.”

Lampaert is in vorm, dat bewees hij in Middelkerke, en in Zwitserland. Maar ook Jens Keukeleire is goed uit de afgelopen periode gekomen. “Ik ben tevreden over de conditie. In de Dauphiné heb ik hard afgezien, maar dat is elk jaar zo. Ik ben er goed van hersteld. Nu heb ik nog een paar koersen kunnen doen, en het gevoel zit goed voor de komende weken.”

Keukeleire was vorig jaar achtste, en in Antwerpen vierde. Nu mikt hij resoluut op meer. “Het podium, het hoogste schavotje. Sinds ik prof ben, heb ik al altijd geprobeerd om te pieken naar het BK. Dat is iets makkelijker omdat ik mee mag naar de Tour, dus ben ik toch in vorm. Dat is dit jaar niet anders. Zondag telt maar een plaats, en dat is de eerste.”

Zowel Lampaert als Keukeleire mogen naar de Tour, en willen nu al profiteren van die vormpiek.

