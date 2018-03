Ultieme biografie over VDB

Stijn Vanderhaeghe uit Ieper schreef de ultieme biografie over VDB, de bimbo d'oro.

Er is al heel veel gezegd en geschreven over Frank Vandenbroucke, een rastalent met een duister kantje. Maar ook veel onzin, vonden vader Jean-Jacques en moeder Chantal, en dus verleenden ze hun medewerking aan een nieuwe biografie over hun zoon.

Urenlange gesprekken met auteur Stijn Vanderhaeghe leverden een uniek boek op, dat niet zozeer de teloorgang van een wielrenner, maar wel het verlies van een zoon laat zien.

Morgen wordt het boek voorgesteld in de Hostellerie de la Place in Ploegsteert.