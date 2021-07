Ultraloper doet nieuwe wereldrecordpoging

Het wandelpad is in totaal 2650 kilometer lang met meer dan 130 000 hoogtemeters. Het record staat op 44 dagen, 9 uren.

Snelle ultraloper Sabbe is niet aan z’n proefstuk toe. Hij heeft al twee Fastest Known Times op zijn naam staan: in 2018 liep hij de Appalachian Trail in de Verenigde Staten in 41 dagen, 7 uur en 39 minuten. In 2016 liep hij ook in de VS de Pacific Crest Trail in een snelheidsrecord: 52 dagen, 8 uur en 25 minuten. De ultraloper is dus wel wat gewoon, maar de hoogtemeters van de Via Alpina zijn ongezien. Maar liefst 130 000.