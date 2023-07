Ultraloper Karel Sabbe doet gooi naar wereldrecord met nieuwe uitdaging

Wereldburger

Karel Sabbe is afkomstig uit Waregem en woont in Anzegem. Daar is hij uitgeroepen tot ereburger.

Een rasechte West-Vlaming dus. Die nu ook wereldfaam krijgt na zijn prestatie in de Verenigde Staten. Dat toont deze onderstaande meme, met meer dan 2000 likes.

Sabbe postte een 'lunch run' op sportapp Strava. Een platform voor lopers maakte er een meme van met onderschrift: "Als Karel Sabbe ons trakteert met lunch run, krijgen we dit." Op de foto is te zien hoe Sabbe zo maar eventjes 87 kilometer loopt 'over de middag'.