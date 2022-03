Ultraloper Karel Sabbe uit Anzegem heeft noodgedwongen moeten opgeven in de Barkley Marathons, een van de zwaarste wedstrijden ter wereld, in de Verenigde Staten.

Sabbe liep nochtans aan de leiding, maar raakte de weg kwijt. De politie bracht hem terug. Einde wedstrijd meteen. In de Barkley Marathons moeten de deelnemers 160 kilometer afleggen, verdeeld over 5 rondes, binnen de 60 uur. En ze moeten hun weg zoeken met kaart en kompas, want het onherbergzame parcours is niet afgebakend.

Karel Sabbe nam drie jaar geleden al eens deel, ook toen haalde hij de finish niet. In 35 jaar slaagden nog maar vijftien lopers erin om de eindmeet te bereiken.

Bekijk hier de finish van Sabbe bij loop 3: