Ultraloper Karel Sabbe waagt zich opnieuw aan een van de zwaarste wedstrijden ter wereld

Het is dit jaar de 35e editie van de Barkley Marathons, één van de meest uitdagende ultramarathons ter wereld, die slechts 15 finishers heeft gehad sinds de eerste editie in 1987.

Laatste man in de race

Sabbe heeft al twee keer eerder deelgenomen aan de Barkley Marathons en heeft bewezen een taaie doorzetter te zijn. Hij was beide keren de laatste man die nog in de race was. Nu hoopt hij om de zestiende ultraloper te worden die de finish bereikt. Het is intussen al 7 jaar geleden dat iemand er nog in slaagde om de Barkley Marathons te voltooien.

Vijf lussen van 32 km

De extreme wedstrijd bestaat uit vijf lussen van ongeveer 32 kilometer elk, die door een gevarieerd en uitdagend terrein lopen, waaronder steile heuvels, dichte bossen en modderige paden. De deelnemers hebben slechts 60 uur de tijd om alle vijf lussen te voltooien en zo de meest waanzinnige ultraloop te finishen. De start van de race zal plaatsvinden tussen middernacht en het middaguur op 14 maart, Belgische tijd.

Karel Sabbe is een ervaren ultraloper en leverde al indrukwekkende prestaties op verschillende ultramarathons over de hele wereld, waaronder de Pacific Crest Trail en de Appalachian Trail.

