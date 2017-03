Ultrarenner aangeslagen na dodelijk ongeval

Dat is een prestigieuze wedstrijd in het zuiden van Australië. De wedstrijd is meteen stilgelegd. Allegaert was op weg voor een nieuwe topprestatie. Hij reed aan de leiding in de Indian Pacific Wheel Race, een wedstrijd van zo’n 5.500 kilometer. Van west naar oost, van Perth tot Sydney rijden de renners in 13 dagen tijd door woestijnen en over bergen, in wisselende weersomstandigheden.

Op de Facebookpagina kondigde de organisatie deze nacht aan dat de wedstrijd werd stilgelegd.

Gisteren brachten we nog deze reportage over Kristof Allegaert in de Indian Pacific Wheel Race.