Union kraakt, Club kan zondag kampioen zijn

Een rode kaart (terecht) voor Machida was het kantelpunt in een potige topper. Union kraakte met z'n tienen, Club maakte in een stevig vijfde kwartier het verschil: 1-0. Bijna zorgde Casper Nielsen nog voor de gelijkmaker, maar Club hield stand en kan zondag de titel pakken.

Twee keer Mignolet

Amper was een erg sfeervol Jan Breydel klaar na de aftrap of Mignolet moest alweer bewijzen dat hij in deze play-offs misschien wel de beste Bruggeling is. Mitoma kon schuin alleen afdrukken, maar alweer stond Simon pal. Niet voor niets pakt hij de ene clean sheet na de andere.

De verdere eerste helft was vooral potig, met veel inzet, maar met weinig doelgevaar. Club kreeg geen bal tussen de palen. Union dreigde maar kon ook nauwelijks prikken. Pas één minuut voor rust moest opnieuw Mignolet zijn netten schoon houden door net nog de benen dicht te doen op een poging van Undav. 0-0 zo halfweg.

Rode kaart kantelpunt

Ook in de de tweede helft kwam Union snedig uit de kleedkamer. Maar weer was het Simon Mignolet die in extremis zijn ploeg van een achterstand behoedde. De bezoekers leken dus de bovenhand te houden. Maar een late tackle van Machida leverde de Japanner een terechte rode kaart op. Het werd meteen een kantelpunt in de wedstrijd. Club rook nu bloed en de tank van Union raakte stilaan leeg. (Lees verder onder de foto)

Stevig vijfde kwartier

Jack Hendry bracht het vuur in de pan. Tot driemaal toen was de verdediger dichtbij de openingstreffer. Maar ofwel werkte hij naast, ofwel stond Moris alsnog pal. Union kraakte evenwel nog niet meteen. Tussendoor scoorde ook Buchanan bijna. Het was toch wachten op de 1-0.

Die viel even later toch, na een afstandsschot van Buchanan. Moris ging plat en werkte weg maar deed dat pal in de voeten van Bager die de bal zo in eigen doel werkte. 1-0, wat knullig, maar Club had nu wel vleugels.

Lang scoorde even later ogenschijnlijk de 2-0 maar deed dat in buitenspelpositie. Toch gaf Union zich nog niet gewonnen. Denis Undav kreeg op tien minuten voor het einde nog een dikke kans op voorzet van Teuma, maar kopte die voorlangs. Aan de overzijde claimde Club Brugge nog een strafschop na hands van Mitoma, maar de VAR oordeelde (terecht) anders.

Nielsen (bijna) op de valreep

Bijna nog leek Casper Nielsen Club Brugge nog een opdoffer van formaat te geven. Want met een knap afstandsschot slaagde hij er in om Mignolet te vloeren, in de voorlaatste minuut. Maar de aanval begon met een buitenspelpositie, waardoor het feestje voor Union niet doorging. Club Brugge pakt zo een cruciale zes op zes tegen z'n grootste uitdager voor de titel, Union, en stevent zo af op z'n achttiende landstitel. Z'n derde opeenvolgende (wat al geleden is van 1976-1977-1978). Die kan het zondag al pakken, door te winnen op Antwerp.