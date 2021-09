Van Aert en Evenepoel willen WK in eigen land openen met knalprestatie in tijdrit

Het WK wielrennen in België trekt zich vandaag officieel op gang met de tijdrit voor de mannen elite. De Italiaan Filippo Ganna kroonde zich in 2020 in Imola tot wereldkampioen tegen de klok, voor Wout van Aert en Stefan Küng.

Dit trio mag vandaag dromen van het allerhoogste, al zullen onder meer Remco Evenepoel en Kasper Asgreen daar ongetwijfeld een stokje voor willen steken.

De tijdrijders moeten 43,3 kilometer tussen Knokke-Heist en Brugge afleggen, over een nagenoeg biljartvlak parcours met amper 78 hoogtemeters. Wout van Aert en Remco Evenepoel dromen in eigen land van een topprestatie. Beide Belgen veroverden al eens zilver op een WK: Evenepoel in 2019 in Yorkshire, Van Aert vorig jaar in Imola. Ditmaal hopen ze opnieuw op het podium te kunnen staan.

"Eerste plaats in het vizier"

"Ik start met de eerste plaats in het vizier", stak Van Aert in aanloop naar de tijdrit zijn ambities niet weg. "Het wordt een super snelle tijdrit, met veel rechte stukken, weinig moeilijkheden, of bochten, gewoon hard trappen. Het wordt zaak om heel goed in te delen onderweg, niet te snel van start te gaan en je niet te vergalopperen zodat je op het einde nog iets over hebt. Ik leg de lat altijd hoog, maar ik merk wel dat iedereen er enorm mee bezig is. Een WK in eigen land leeft toch nog net dat tikkeltje meer."

Ook Evenepoel is klaar voor de tijdrit. "Ik zal een heel goede dag moeten hebben voor een medaille, maar ik ga er gewoon keihard voor knokken, zeker en vast", beloofde hij. "Het grote doel is om met twee Belgen op het podium te staan, dat is het droomscenario. Vooraf is het moeilijk om voorspellingen te doen, veel hangt ook af van de vorm van de dag."

Olympisch kampioen tijdrijden Primoz Roglic is er niet bij, net zo min als de zilveren medaille en wereldkampioen van 2017 Tom Dumoulin die bij een aanrijding zijn pols brak vorige week. Ook de Australiër Rohan Dennis, in 2019 de laureaat, ontbreekt.