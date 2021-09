van Aert en Evenpoel pakken zilver en brons

Remco zet de richttijd

De eerste sneltrein door de polders aan de oostkust vandaag heet Remco Evenepoel. Hij is de man die als eerste met een echt scherpe tijd kan uitpakken. Aan het tweede tussenpunt in Oostkerke duikt hij 37 seconden onder de besttijd van Stefan Bissegger, de Zwitser. Al is hij onderweg zijn bidon verloren, de luide aanmoedigingen overal langs het parcours geven Evenepoel vleugels. Bij 56 kilometer per uur knalt hij langs de Damse Vaart. Aangekomen op t Zand laat Evenpoel Brugge een eerste keer ontploffen. Hij blijft als eerste dik onder de 49 minuten: 48 minuten 31 seconden 17 honderdsten, de hot seat is alvast voor Remco, wellicht voor een hele tijd.

Grote kanonnen op het eind

Maar de grote kanonnen moeten dan nog komen. Helemaal op het eind start een klavertje vier om u tegen te zeggen: de Deen Kasper Asgreen. Stefan Küng, tweevoudig Europees kampioen en vorig jaar brons. Maar helemaal bovenaan de ladder der favorieten staat Wout van Aert, zilver op het vorige WK. Oorverdovend is het gejuich wanneer hij aan zijn tocht van 43 kilometer begint op het iconische startpodium in Knokke-Heist. Hij wordt op de hielen gezeten door zijn grootste concurrent, de regerende wereldkampioen Filippo Ganna.

van Aert zet meteen de toon

Bij het eerste tussenpunt is meteen duidelijk dat we een duel zullen krijgen tussen van Aert en Ganna. Asgreen dook er meteenal onder de tijd van Remco Evenpoel. Ook Stefan Küng startte razendsnel en deed nog iets van de tijd van Asgreen af. Maar dan moesten van Aert en Ganna nog komen. Van Aert kwam al 17 seconden sneller dan Küng door. Een knalstart van de Belgische favoriet. Enkel Filippo Ganna kon ergens in zijn buurt blijven: Zes seconden trager dan van Aert.

Duel Ganna - van Aert

Evenepoel had echter een enorm sterk middenstuk gereden want bij het tweede tussenpunt moesten Asgreen en ook Küng respectievelijk 7 en 14 seconden toegeven op de kogel van Schepdaal. Brons was ineens weer mogelijk voor Remco. Maar de strijd om het goud, ging toen al duidelijk tussen van Aert en Ganna. Wout dook 37 seconden onder de tijd van Evenpoel. Ganna reed evenwel nog een sterker middenstuk: hij bleef nog amper 84 honderdsten onder de tijd van van Aert.

Brons voor Evenepoel

Asgreen en Küng konden in de eindsprint hun achterstand niet meer goedmaken. Asgreen eindigde op 2 seconden van Evenpoel. Küng was zelfs goed 20 seconden trager: brons voor Evenpoel dus!

Zilver voor van Aert

Dan moesten enkel nog van Aert en Evenpoel finishen. Van Aert dook 27 seconden onder de tijd van Evenpoel maar Filippo Ganna zette de Belgen nog net een neus. Hij volgt, met 5 seconden bonus op van Aert, zichzelf op als wereldkampioen.