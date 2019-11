Van Aert is Flandrien 2019: "Leuke opsteker"

Wout Van Aert heeft dinsdagavond in het Kursaal Oostende de Flandrien 2019 in ontvangst mogen nemen. De 25-jarige renner van Jumbo-Visma, die momenteel nog revalideert na een zware crash in de Tour, haalde het met slechts één punt verschil van Remco Evenepoel.

Etappe in Ronde van Frankrijk

"Dit is een leuke opsteker", reageerde Van Aert, die dit jaar als Tourdebutant meteen een etappe won in de Ronde van Frankrijk. "Ik koers natuurlijk om koersen te winnen. Als ik de eerstvolgende koers win, zal dat nog veel meer deugd doen dan zo'n prijs. Maar het is toch bijzonder. Deze trofee is speciaal, omdat de winnaar wordt verkozen door de renners. Als je in het peloton zit, zie je toch nog andere zaken, dan wanneer je je louter op uitslagen baseert of de koers op tv volgt."

"Ik had hier stiekem wel op gehoopt. Maar voor mij was Philippe Gilbert de grote favoriet", vervolgde Van Aert. "Ik had dit echt niet verwacht. Deze trofee heb ik op een maand tijd verdiend, denk ik. Van half juni tot half juli heb ik mijn mooiste resultaten neergezet."

Net niet voor Evenepoel

Nooit eerder in de zeventien edities van de Flandrien was de strijd zo spannend. Remco Evenepoel, Europees kampioen en vicewereldkampioen tijdrijden en winnaar van de Clasica San Sebastian, kreeg slechts één punt minder achter zijn naam. "Het is toch een eer voor hem te eindigen", zei Van Aert. "Wie kent Remco niet in België? Er zijn nog maar zelden sporters geweest die op 19-jarige leeftijd al zoveel bewezen hebben en met die druk kunnen omgaan. Hij is een groot kampioen in spe, eigenlijk is hij dat op dit moment al. Ook de andere genomineerden hebben allemaal iets waar ze beter in zijn dan ik. In België zijn er heel veel talenten en sterke renners."

"Moeilijke periode achter de rug"

"Mijn dank gaat uit naar de grote groep mensen die in mij is blijven geloven. Ik denk dan vooral aan mijn ploeg Jumbo-Visma, mijn familie en mijn vrouw Sarah. Ik heb een moeilijke periode achter de rug." Wout van Aert is nog steeds aan het revalideren na een zware val in de tijdrit van de Tour de France. "Het gaat goed met mij. Ik zit intussen al terug op de fiets, en het ziet er goed uit. Ik heb een datum van een comeback in mijn hoofd, maar het lijkt me beter die nog niet mee te delen."

"Ik was eerlijk gezegd van plan om snel naar huis te gaan, maar nu ik die prijs op zak heb zullen we er wel nog eentje pakken aan de bar", besloot Van Aert lachend.