Van Aert klopt Van der Poel in Brugge

De 22-jarige Wout van Aert (Veranda's Willems-Crelan) heeft zondag de 35e editie van de Elfstedenronde, met start en aankomst na 216 kilometer in Brugge, gewonnen. De wereldkampioen veldrijden haalde het na een sprint met een selecte kopgroep voor de Nederlander Mathieu van der Poel.

Na zo'n 20 kilometer koers vormde zich een kopgroep van zes met David Boucher, Tom Devriendt, de Duitser Philipp Walsleben en de Nederlanders Antwan Tolhoek, Wayne Stijns en Rob Ruijgh. De zes reden al snel een voorsprong van drie minuten bij elkaar, maar ook in het peloton werd de vaart er goed ingehouden. Zo was er na een uur wedstrijd al 47 kilometer afgewerkt.

Ter hoogte van de derde kasseizone, die van de Kerkhofstraat in Zuienkerke op 57 kilometer van de finish, werd Wayne Stijns er los uitgereden. In het peloton waren het de mannen van de Belgische nationale selectie die het tempo bepaalden en zo het pak op één lang lint trokken. Ook Rob Ruijgh moest er vooraan af. Hij reed lek en werd wat later opgeslokt door de grote groep. De vier overgebleven vluchters werden bij het binnenrijden van het stadscentrum van Brugge gegrepen door een omvangrijke groep van 11 renners.

Alleen in de aanval

Met nog 34 kilometer voor de boeg zette Mathieu van der Poel het op een lopen. Hij kreeg het gezelschap van Tom Devriendt en Tosh Van der Sande. Dit drietal mocht de twee plaatselijke ronden, van elk 16,6 kilometer, aansnijden met een voorsprong van 10 seconden op een groep met twaalf renners. Het peloton volgde daar op 45 seconden. Voor Mathieu Van der Poel ging het allemaal te traag en hij trok alleen in de aanval. Niet voor lang evenwel en zo kregen we zestien renners op kop van de wedstrijd. Van der Poel kreeg daarbij het gezelschap van Tosh Van der Sande, Pieter Serry, Jens Keukeleire, Antwan Tolhoek, Aimé De Gendt, Wout van Aert, Frederik Backaert, Tom Devriendt, Lawrence Naesen, Olivier Pardini, David van der Poel, Philipp Walsleben, Rob Ruijgh, Alexander Krieger en David Boucher.

Laatstgenoemde moest er net voor het ingaan van de slotronde vooraan af. De veertien leiders telden daar 55 seconden voorsprong op het peloton. Dries Devenyns, Julien Vermote, Sean De Bie, Oliver Naesen, Edward Theuns, Christophe Noppe en Huub Duijn trokken op 13 kilometer van de eindmeet in de tegenaanval. Zij zouden de kopgroep echter nooit meer vervoegen. Niemand slaagde er bij de vluchters nog in om weg te geraken en in de sprint toonde Wout van Aert zich uiteindelijk de snelste.