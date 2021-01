Van Aert soleert naar vierde Belgische titel

Net als Sanne Cant werd Wout Van Aert voor de wedstrijd als torenhoog favoriet naar voren geschoven. De kersverse papa nam niet meteen een vliegende start, die rol was eerder weggelegd voor Daan Soete, Quinten Hermans en Laurens Sweeck. West-Vlamingen Iserbyt en Vanthourenhout misten na oponthoud bij de eerste helling hun start zelfs compleet. Mede door het verschroeiende tempo vooraan konden beide West-Vlaamse crossers moeilijk terug naar de kop van de koers komen. Iserbyt slaagde daar helemaal niet in en gaf in de vierde ronde al op.

Wout Van Aert onder stoom

Vooraan reden Van Aert en Sweeck samen weg van de tegenstand. Lang bleef het duo echter niet samen. Sweeck brak al snel onder het verschroeiende tempo van Wout Van Aert, die niet omkeek en doorstoomde. In zijn kielzog moest Laurens Sweeck ook Toon Aerts en Michael Vanthourenhout – terug na een zware inhaalrace – laten voorgaan. Aerts weigerde zich bij de situatie neer te leggen en bleef Van Aert onder druk zetten. Hij vormde echter nooit een bedreiging voor een quasi foutloze Van Aert.

Wout Van Aert demonstreerde in Meulebeke en pakte uiteindelijk z’n vierde driekleur. Toon Aerts werd tweede en Michael Vanthourenhout fietste als derde over de streep.

