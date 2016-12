Van Aert wint in Bredene

In zijn laatste veldrit in de kleuren van Crelan-Vastgoedservice haalde de regerende wereldkampioen het in de sprint van Laurens Sweeck. Even later won Gianni Vermeersch de sprint om de derde plaats. Voor Van Aert was het al de dertiende zege van het seizoen, de tweede in Bredene. In 2014 was hij er al eens de beste. Mathieu van der Poel was na zijn zware val van donderdag in de Azencross in Loenhout niet van de partij in Bredene. De Nederlandse kampioen heeft een kneuzing aan de nek en kreeg rust voorgeschreven. Op de erelijst volgt Van Aert Dieter Vanthourenhout op.

Vrouwen

Bij de vrouwen ging de zege naar Thalita de Jong . De Nederlandse wereldkampioene van Rabo-Liv was de sterkste van het deelnemersveld en hield onder meer Ellen Van Loy en Jolien Verschueren achter zich.