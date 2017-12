Mathieu van der Poel finishte tweede, Quinten Hermans derde. De Sylvestercross in Bredene was vandaag de vierde manche van het Bricocriterium. Op het nieuwe parcours ‘de Grasduinen’ werd gehoopt op een echt duel tussen Mathieu van der Poel en Wout Van Aert. Maar van der Poel had te kampen met pech.

Het is al de zevende zege van van Aert dit seizoen.