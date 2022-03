Van Aert wint E3 Classic Harelbeke

De E3 Classic Harelbeke was vandaag de tweede van drie WorldTour-wedstrijden op vijf dagen tijd in ons land. Tim Merlier won woensdag de Classic Brugge-De Panne, zondag volgt nog Gent-Wevelgem. Vorig jaar won Kasper Asgreen op de Stasegemseteenweg in Harelbeke en de Deen stond ook nu weer hoog genoteerd bij de bookmakers. Maar het is dus uiteindelijk Wout Van Aert die gewonnen heeft.

Editie met veel toeters en bellen

En het werd weer zoals oudsher een editie met veel vips, toeters en bellen. "De voorstelling van de renners konden we weer plaats laten hebben met publiek en op ons groot podium in de E3 Arena. Maar we zetten ook in op het digitale platform. Zo konden wij de ploegvoorstelling vrijdagvoormiddag streamen via onder meer Focus-WTV, speciaal voor de mensen die niet aanwezig konden zijn in Harelbeke", zegt woordvoerder Jacques Coussens van het organiserende comité.

Het parcours van de E3 Saxo Bank Classic is sinds 2014, op slechts enkele kleine wijzigingen na, identiek gebleken. Na de start ging het via Wortegem-Petegem naar Mater, waar met de Katteberg, na 27 kilometer koers, al de eerste helling van de dag wacht. Daarna kwamen nog La Houppe, de Kanarieberg, Oude Kruisberg, Knokteberg, Hotondberg, Kortekeer, Taaienberg, Berg ten Steene, Eikenberg, Stationberg, Kapelberg, Paterberg, Oude Kwaremont, Karnemelkbeekstraat en de Tiegemberg. Daar was het nog 19 kilometer tot de eindmeet op de Stasegemsesteenweg.