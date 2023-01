Van Aert wint Hexia Cross in Gullegem voor Iserbyt en Vanthourenhout

Wout Van Aert won zaterdagnamiddag met grote voorsprong de veldrit Hexia Cross in Gullegem. Eli Iserbyt uit Bavikhove werd tweede, Michael Vanthourenhout uit Wingene derde. Het was de zevende en tevens voorlaatste manche van het seizoen in de Superprestige.

Grote voorsprong

In de modderpoel van Gullegem had de Belgische kampioen aan de streep een voorsprong van 22 seconden op eerste achtervolger Eli Iserbyt. Michael Vanthourenhout werd derde op 41 seconden. Op de erelijst is Van Aert de opvolger van Tom Pidcock, die vorig jaar de toen nog losse cross won. De drie edities daarvoor was Mathieu van der Poel aan het feest. De wedstrijd in Gullegem bestaat nog maar sinds 2018 en staat voor het eerst op de kalender van de Superprestige.

Topfavoriete bij de dames

Bij de vrouwen was de Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado de topfavoriete en ze kon die rol ook waarmaken. "Al kreeg ik het zeker niet cadeau", stelde ze na afloop. "Ik heb echt wel stevig moet doorrijden." Alvarado verstevigde de leiding in de stand van de Superprestige. Ze telt nu 95 punten, vier meer dan Inge van der Heijden. "Vanmorgen was het kloofje nog drie punten, nu zijn dat er vier. Dus dat is alweer een stap vooruit en daar ben ik blij mee. Er wacht nog één cross, dan moet ik nog eens alles geven in Middelkerke."

De superprestige wordt begin volgende maand in Middelkerke afgesloten.