Van Avermaet is de sterkste in E3 Harelbeke

Greg Van Avermaet kwam als eerste over de meet in de E3 Harelbeke. In de sprint haalde hij het voor Gilbert en Naesen.

Na de Oude Kwaremont, op 37 km van de de streep, bleef nog het Belgisch trio met Van Avermaet, Gilbert en Naesen over. In de sprint was Van Avermaet de snelste. Sagan kreeg af te rekenen met pech, meer dan een training werd deze koers niet voor de Slovaak.