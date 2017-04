Van Avermaet wint Parijs-Roubaix

Greg Van Avermaet heeft Parijs-Roubaix gewonnen. Op de piste in Roubaix sprinte hij sneller dan Zdenek Stybar en Sebastiaan Langeveld. Tom Boonen finishte in zijn afscheidskoers als dertiende.

In een razendsnel eerste wedstrijduur (50,9 km/u) slaagde niemand erin weg te rijden uit het peloton. Dat lukte Jelle Wallays (Lotto Soudal) en de Fransman Mickael Delage (FDJ) even later wel. Zij kregen het gezelschap van Stijn Vandenbergh (AG2R), maar konden nooit een groot gat slaan. In de achtergrond bleef het tempo immers hoog. Enkele valpartijen zorgden ervoor dat schaduwfavorieten Oliver Naesen (AG2R) en Niki Terpstra (Quick-Step Floors) al snel op achtervolgen was aangewezen. Terpstra gaf er op iets meer dan 100 km van de aankomst de brui aan.

Materiaalpech Van Avermaet

Vlak voor het Bos van Wallers zette topfavoriet Boonen zich al eens op kop. Net op dat moment kreeg Van Avermaet te maken met materiaalpech en moest achtervolgen. Van Avermaet kon na het Bos opnieuw aansluiten, waarna wereldkampioen Peter Sagan de gashendel opendraaide. Hij ging met ploegmakker Bodnar, Jasper Stuyven (Trek) en de Italiaan Daniel Oss (BMC) in de aanval, maar moest Stuyven en Oss na een lekke band laten rijden. Jürgen Roelandts (Lotto Soudal), Dimitri Claeys (Wanty-Groupe Gobert) en de Italiaan Gianni Moscon (Sky) maakten nog de oversteek naar de twee leiders, maar op 40 km van de aankomst werd ook het vijftal gegrepen.

Eerste topklassieker

De kopgroep bestond nu uit een vijftiental renners, waaronder nagenoeg alle favorieten. Hét moment voor Oss om nog maar eens door te trekken. Hij kreeg, na een korte solo, het gezelschap van Roelandts, Van Avermaet, Stuyven, Moscon, Langeveld en Stybar. Op Carrefour de l'Arbre ging Van Avermaet vol door en enkel Stybar en Langeveld konden volgen. Boonen zat achteraan inmiddels in de val. Hij zou Parijs-Roubaix geen vijfde keer winnen. Het leek te gaan uitdraaien op een sprint met drie op de piste, maar ook Stuyven en Moscon sloten nog aan in het slot. Zij werden echter vierde en vijfde. Van Avermaet remonteerde in een sterke sprint Stybar en won de eerste topklassieker uit zijn carrière.