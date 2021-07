Van de Velde keert terug naar Knack Volley

Vanaf volgend seizoen keert Arno Van de Velde terug naar Knack Volley. Hij versterkt zo het middencompartiment dat al uit Pieter Coolman en Rune Fasteland bestaat. Arno neemt de plaats in van de Amerikaan George Huhmann, die besliste om zijn volleybalcarrière even ‘on hold’ te zetten.

Middenman Arno Van de Velde koos op het einde van het seizoen 2018-2019, na zeven succesvolle seizoenen bij Knack Volley, voor een nieuwe uitdaging. Hij sloot een contract met Arago de Sète, een Franse club uit de Pro A, een seizoen dat voortijdig afgesloten werd omwille van corona.

Het voorbije seizoen was Arno actief bij VfB Friedrichshafen, dat het in de finale van de play-offs moest afleggen tegen Berlijn en zo vice-kampioen van Duitsland werd. Van de Velde start dus een tweede maal bij Knack Volley Roeselare. In zijn voorbije periode bij Knack Volley verzamelde hij vijf kampioenstitels, vijf bekerwinsten en drie supercups. Hij ondertekende een contract voor 1 seizoen.

Red Dragons

Arno werd ook middenman bij de nationale ploeg, de Red Dragons, die onlangs nog actief waren in Kortrijk. Van de Velde zal ook begin september tijdens het EK in Krakow (Polen) tot de kern van de nationale ploeg behoren.