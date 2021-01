Van der Bruggen ruilt Kortrijk voor Cercle Brugge

De 27-jarige middenvelder ondertekende een contract tot juni 2024 bij de Vereniging, met optie op een bijkomend seizoen. Met Van der Bruggen haalt Cercle Brugge een pak ervaring binnen. Hij heeft 285 wedstrijden op het hoogste niveau op de teller, 143 voor AA Gent en 142 voor KV Kortrijk.

In januari 2017 streek hij neer in het Guldensporenstadion. Bij de Kortrijkzanen schopte Van der Bruggen het tot aanvoerder. Na dit seizoen zou zijn contract bij KV Kortrijk aflopen. Cercle Brugge kan vandaag al op hem rekenen op verplaatsing bij Antwerp. Zaterdag gaat groen-zwart op bezoek bij KV Kortrijk. Tegen zijn ex-ploeg is Van der Bruggen niet speelgerechtigd. Na 4 op 36 is Cercle Brugge met 19 punten weggezakt naar de voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League.