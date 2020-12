Van der Poel en Pidcock op cyclocross in Gullegem

Met andere toppers lopen de onderhandelingen nog. De vorige keer ging de eindzege in Gullegem trouwens naar Van der Poel. Hij won er toen voor de tweede keer op rij. De eerste editie in Gullegem betrof een B-cross. Bij de vrouwen bevestigden onder meer Sanne Cant, de Spaanse Lucia Gonzalez Blanco en de Hongaarse Kata Blank Vas. "We kunnen nu reeds een mooi deelnemersveld aankondigen. Op dit moment zijn nog verschillende gesprekken lopende en wie weet kunnen we in de laatste rechte lijn met een verrassing uitpakken", aldus Stijn Tant, de voorzitter van het organiserende comité.

Ook streekrenner Gianni Vermeersch, Jim Aernouts en Jens Adams bevestigden hun komst. Met Inge van der Heijden, Katherine Compton, Ellen Van Loy, Rebecca Fahringer, Joyce Vanderbeken, Alicia Franck en Loes Sels zullen er ook bij de vrouwen nog heel wat toppers aan de start komen.