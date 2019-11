Van Der Poel oppermachtig in Koksijde

In de Wereldbekermanche in Koksijde stond er opnieuw geen maat op Mathieu Van Der Poel.

Bij de eerste bocht gaan meteen drie jongens tegen de grond. Het grootste slachtoffer is Tim Merlier. Omdat Van Der Poel vanop de derde rij moest starten, was ook hij op achtervolgen aangewezen. Toch dichtte de Nederlander het gat met Sweeck & co in een mum van tijd. Anderhalve ronde ver vond Van Der Poel het welletjes en ging hij er alleen van door. Van Der Poel reed als een speer door het zand en finishte voor Laurens Sweeck en Toon Aerts. Eli Iserbyt uit Bavikhove was vanmiddag de grote verliezer. Hij eindigde pas als dertiende en verloor kostbare punten in het Wereldbekerklassement.