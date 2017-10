Van der Poel overklast iedereen in Koksijde

De grootste spanning in de wedstrijd ligt voor de start. Zal Mathieu Van der Poel de gevolgen dragen van zijn val van gisteren? Het antwoord is meteen duidelijk. Van der Poel knalt van meet af aan weg. Wereldkampioen Van Aert en Toon Aerts blijven nog het langst in de buurt van de Nederlander. Toch heeft Van der Poel na drie ronden een kleine halve minuut voorsprong.

De grootste spanning zit nog in de strijd om de tweede plaats. Wout Van Aert heeft het gezelschap gekregen van Lars van der Haar en Laurens Sweeck. Naar de beste West-Vlaming is het trouwens even zoeken. Michael Vanthourenhout strijdt om plaats vijf. Van der Haar valt bij het drietal weg waardoor het gevecht om de tweede plaats er één wordt tussen Van Aert en Sweeck. De wereldkampioen lijkt aan het langste eind te trekken, maar kent vlakbij de wisselzone materiaalpech. Zo knallen Sweeck en van der Haar hem voorbij.

Het gebeurt allemaal ver achter Matthieu Vanderpoel. Hij wordt autoritair de koning van het zand in Koksijde. Van Aert slaagt er nog in om de moegestreden Sweeck in te halen, maar Lars van der Haar blijft uit zijn greep. Nederland dus op één en twee. Voor de beste West-Vlaming moeten we naar plaats acht: Michael Vanthourenhout.