Van der Poel verwacht een spannende strijd in Oostende

Mathieu Van der Poel blikte in een videobooschap van zijn team vooruit op het WK veldrijden in Oostende. De Nederlander verwacht een spannende strijd met Wout van Aert.

Alpecin-Fenix wil zijn renners in alle rust laten toeleven naar het WK en staat al weken geen interviews meer toe met Van der Poel. Gisteren verspreidde het team een zelfgemaakte videoboodschap van de titelverdediger. Van der Poel is er helemaal klaar voor. "Ik heb er goed getraind en ik hoop op het WK weer een goede dag te hebben, zoals vorig jaar. Dan is er veel mogelijk."

Eerste keer in Oostende

Kan hij een bepaalde wedstrijd van afgelopen seizoen vergelijken met het WK? "Neen, niet echt", vindt hij. "Op het WK start je opnieuw met een wit blad. En als het gaat over een specifieke omloop dan heb ik dit jaar niet echt een cross in het zand gereden, dus is het moeilijk om te vergelijken. "Kent hij de omloop in Oostende waar het BK enkele jaren geleden werd verreden? "Neen, niet echt, ik heb het nog niet gereden en ook nog niet gek veel bestudeerd. Ik doe dat nooit echt vooraf, ik moet over een parcours kunnen rijden om een analyse te kunnen maken, er een gevoel bij te hebben. Mijn ploegmaat Gianni Vermeersch reed het al en heeft me wat dingen verteld, maar zoals ik al zei: analyses doe ik liever nadat ik zelf verken. Bovendien is het parcours niet meer helemaal hetzelfde als toen op het BK. Ik hoor dat het wat veranderd is, meer passages door het zand, dus ik kan nu niet veel zeggen."

Motivatie voor een vierde titel

Van der Poel heeft al drie WK-titels op zak in het veld, maar blijft toch gemotiveerd voor een vierde. "Hoe doe ik dat? Wel, ik hou gewoon van cyclocross, maar ik merk wel, zoals ik al vaker in het verleden zei, dat de andere wedstrijden van minder belang zijn. De focus ligt echt op dat WK, die andere zijn minder belangrijk dan vroeger omdat ik geen klassement te verdedigen heb." Bereidde de wereldkampioen zich specifiek voor op het WK in het zand? "Wel, ik train vaak in het zand, ook als het WK geen zandomloop zou zijn. Ik vind dat een leuke training om te doen en laat dat altijd wel aan bod komen. Neen, het is voor mij niet lastig om zowel het WK voor te bereiden, als de klassiekers. De voorbije jaren had ik daar ook geen moeite mee omdat ik eigenlijk totaal nog niet met dat wegseizoen bezig ben en de focus nu op het WK veldrijden ligt."

Spannende strijd

Verwacht hij zich aan een spannende strijd? "In een zandomloop is het vaak toch wel moeilijker om samen te blijven, er wordt sneller gehaperd door een renner, het is makkelijker om het verschil te maken, dus ik denk wel dat de sterkste renner redelijk snel vooraan zal zitten." Tot slot waar plaatst hij een vierde titel in het veld ten opzichte van een Tourrit, olympische titel of klassieke winst? "Moeilijk te zeggen, want die eerste twee heb ik nog nooit gewonnen. Natuurlijk, de eerste keer iets winnen is altijd mooier, maar dat wil niet zeggen dat het minder belangrijk wordt", eindigt hij.

