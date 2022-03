Van der Poel wint Dwars door Vlaanderen

De Nederlander haalde het na 183,7 kilometer, met start in Roeselare en aankomst in Waregem, na een sprint met twee tegen Tiesj Benoot.

Van der Poel, die ook in 2019 Dwars door Vlaanderen op zijn palmares zette, toont met winst in deze generale repetitie dat hij klaar is voor de Ronde van Vlaanderen van zondag. Benoot voelde snel dat hij niet opgewassen was tegen de Nederlander en zette niet volledig aan in de sprint. De Brit Thomas Pidcock eindigde voor Victor Campenaerts als derde.

De 27-jarige Van der Poel volgt op de erelijst de Nederlander Dylan van Baarle op. In 2020 kon Dwars door Vlaanderen niet plaatsvinden wegens de toen geldende coronamaatregelen. Yves Lampaert, die zegevierde in 2017 en 2018, is de laatste Belgische winnaar.