Wereldkampioen Van der Poel, die zondag in Rucphen naar zijn zesde opeenvolgende Nederlandse titel reed, haalde het in Otegem solo voor Tim Merlier en Gianni Vermeersch en boekte zo zijn 21e zege van het seizoen. Eli Iserbyt werd na een knappe inhaalrace vierde, voor Toon Aerts. Kersvers Belgisch kampioen Laurens Sweeck was in de beginfase betrokken bij een botsing met Pauwels Sauzen-Bingoal ploegmakker Iserbyt en zakte nadien weg. Hij kwam niet meer in het stuk voor in Otegem.