Van der Poel wint Weversmisdagcross

De viervoudige Nederlandse kampioen haalde het in de traditionele herkansing van de kampioenschappen met een voorsprong van 41 seconden op Wout van Aert, die zondag in Koksijde zijn derde Belgische titel op rij mocht vieren. Voor Van Aert was het al de zestiende tweede stek van het seizoen. Voormalig Europees kampioen Toon Aerts mocht als derde mee het podium op.

Mathieu van der Poel: "Ik zei voor de start nog al lachend dat we beter goed zouden doorrijden, omdat we anders kou zouden krijgen. Dat heb ik dan ook gedaan. Het was Toon Aerts die als eerste het tempo optrok. Ik reageerde onmiddellijk en gaf op mijn beurt fors door. Dit is hier best een lastig parcours en dan moet je op techniek proberen zo weinig mogelijk fouten te maken. Normaal moet ik alle parcoursen aankunnen, maar hier vind ik echt een omloop op mijn maat. Slingeren op een glad parcours, dat heeft wel iets. Net voor het ingaan van de slotronde moest ik nog even bijsturen toen de nadarafsluiting naar beneden was gekomen ter hoogte van de laatste rechte lijn. Ik had geen rekening gehouden met de stukken die aan het hek uitsteken, waar ook nog eens publiciteit aan hing. Gelukkig werd ik wel op tijd geïnformeerd door de toeschouwers voor het gevaar."

Vrouwen

Sanne Cant won eerder op de dag in het West-Vlaamse Otegem, een deelgemeente van Zwevegem, bij de vrouwen elite. De 27-jarige wereldkampioene en negenvoudig Belgisch kampioene haalde het in deze zogenaamde 'losse cross' van de Luxemburgse Christine Majerus, die vorig jaar de bloemen in ontvangst mocht nemen.