Van dominantie gesproken: Kurt Deklerck wint voor 26ste keer op rij BK rolstoelsnooker

Als je dacht dat Filou Oostende met twaalf titels op rij domineert , heb je het mis. Het rolstoelsnooker in ons land wordt pas echt gecontroleerd door één naam: Kurt Deklerck.

Met EK- en WK-titels en 25 BK-titels is Deklerck een echt begrip in de wereld van het rolstoelsnooker. Op 27 mei stond de Bruggeling voor de 26ste opeenvolgende keer in de finale van het BK rolstoelsnooker. Zijn tegenstander, Patrick Puttemans uit Leuven, wachtte de zware opdracht een einde te maken aan de hegemonie van de West-Vlaming.

Indrukwekkende winstreeks

En lange tijd leek de Leuvenaar ook een einde te maken aan de indrukwekkende reeks van Deklerck. In de finale waar de eerste die drie frames haalt wint, stond Deklerck 2-1 in het krijt. Maar de 25-voudige Belgisch kampioen toont finaal zijn klasse en ervaring, door erop en erover te gaan. In de beslissende frame (ook wel set genoemd) werd het 88-32 voor de Bruggeling. Zo mag Deklerck zich 26ste keer (op een rij) Belgisch kampioen Snooker noemen, van dominantie gesproken.