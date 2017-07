Mathias Van Gompel heeft de Internatie in Reningelst gewonnen. Dat is een wedstrijd voor elite zonder contract en beloften met onder andere Jens Debusschere en Iljo Keisse op de erelijst.

In de absolute beginfase reden 14 renners weg. Het was meteen de goede vlucht. Van Gompel reed in de laatste ronde weg. De renner van Lotto Soudal finisht solo en wint de 43e Internatie. Bjarne Vanacker uit Torhout is tweede. De derde plaats is voor Van Gompels ploegmaat Jonas Castrique.