Van Lierde: "Afscheid kon ik niet mooier dromen"

Maandagavond, één dag na zijn laatste triatlon als profatleet, was Frederik Van Lierde te gast in Offside. Hij blikte samen met Jeroen Sap terug op zijn carrière. Herbekijk hier het gesprek.

"Het afscheid gisteren was fantastisch, het kon niet mooier zijn. Gisteren was ik enkele momenten mijn focus kwijt door de omstandigheden, maar het is echt wel een wedstrijd geweest. Bart Aernouts en Pieter Heemeryck, die beter waren dan mij, hebben als twee gentlemen op het einde gewacht. Dat vond ik heel mooi."

Over hét hoogtepunt van zijn carrière bestaat geen twijfel. Zijn overwinning in de Iron Man in Hawaii in 2013 heeft zijn leven en carrière veranderd. Maar Van Lierde is ook trots op zijn regelmatige carrière, want elk jaar was er wel een mooie overwinning.

