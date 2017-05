Van Lierde klaar voor triatlon in Aix-en-Provence

Morgen staat triatleet Frederik Van Lierde aan de start van zijn tweede wedstrijd dit seizoen, de 70.3 (of Halve Ironman) van Aix-en-Provence. Zijn eerste grote doel, de Iron Man van Zuid-Afrika, ging deels de mist in nadat hij het slachtoffer was geworden van een overval. In Aix hoopt Van...

Aix-en-Provence heeft een rijke triatlongeschiedenis. Frederik Van Lierde werd er in 2014 vierde en komt nu voor de tweede keer terug. Volgende week volgt er al meteen een tweede 70.3, in Barcelona. Daar staan Jan Frodeno en Alistair Brownlee aan de start, in Aix is de bezetting minder, maar toch stevig.

Het is al een bewogen jaar geweest voor Van Lierde. Er was het afscheid van het Leie Triatlon Team, en de nieuwe Franse club, les Sables Vendée. Twee maanden geleden werd Van Lierde dan nog eens overvallen op straat in Zuid-Afrika. Dat had toch wel wat fysieke consequenties.

Morgen krijgt u een verslag van de wedstrijd in Sport West.