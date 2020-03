Van Lierde is momenteel op trainingsstage in Spanje. Maar vandaag liep het vreselijk fout. De Menenaar knalde door de achterruit van een auto, waarvan de lichten niet werkten. Hij heeft heel wat schrammen op zijn gezicht, en hechtingen op zijn kin."'Mijn helm heeft mij gered," schrijft hij op Instagram. "Ik heb veel geluk gehad, want het had veel erger kunnen zijn. Hopelijk blijft het bij dit."

Normaal gezien begint Van Lierde zijn seizoen op 26 april in Spanje, op de Infinitri Penscola.