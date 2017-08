Van Lierde wint Ironman 70.3 in Vichy

Frankrijk ligt Frederik Van Lierde. Een maand na zijn zege in de Ironman van Nice heeft Van Lierde zaterdag opnieuw van de overwinning geproefd. Van Lierde won de halve Ironman in Vichy. De West-Vlaming bereidt zich voor op de Ironman van Hawaï, die over 50 dagen doorgaat.

Na 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21 km lopen won de 38-jarige Van Lierde in een tijd van 3u46:02. Van Lierde bleef de Duitser Andi Boecherer (3u49:26) en de Fransman Antony Costes (3u51:20) voor. Bij de vrouwen was de zege voor de Amerikaanse Jocelyn McCauley, in 4u18:21, voor de Zwitserse Céline Schaerer (4u20:21) en de Poolse Maria Czesnik (4u21:39). Behalve de wedstrijd over halve afstand vindt er gelijktijdig ook een volledige Ironman-triatlon plaats in Vichy. Daarin doen ettelijke Belgische amateurtriatleten mee.