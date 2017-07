Van Lierde wint Ironman van Nice voor vierde keer

Frederik Van Lierde (38) heeft deze middag voor de vierde maal in zijn carrière de Ironman in het Franse Nice op zijn naam geschreven.

Van Lierde toonde zich de beste na 3,8 km zwemmen in de Middellandse Zee, 180,2 km fietsen (met ruim 2.000 hoogtemeters) en een marathon (op de Promenade des Anglais). De West-Vlaming kwam als derde uit het water en nam daarna al snel de leiding tijdens het lopen. De triatleet klokte uiteindelijk af in 8u31:31. De Italiaan Alessandro Degasperi eindigde op de tweede plaats in 8u36:18. De Fransman Denis Chevrot vervolledigde het podium in 8u39:42.

Frederik Van Lierde won de Ironman France tussen 2011 en 2013 drie keer op rij. In 2013 was Van Lierde ook de beste in de Ironman van Hawaï, het officieuze WK. Op de erelijst volgt Van Lierde de Spanjaard Victor Del Corral Morales op.