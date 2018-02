Van Marcke verkent Omloop Het Nieuwsblad

Ook Sep Vanmarcke dokkerde met zijn ploegmaten van Education First-Drapac lustig over de kasseien. Het was nog kouder dan gisteren, en vooral de wind deed de gevoelstemperatuur gevoelig dalen. Toch kreeg Sep Vanmarcke het halfweg de training te warm. Vanmarcke komt dan ook in bloedvorm uit de Ruta del Sol, waar hij zijn ploegmaat Sascha Modolo aan een overwinning hielp. Of dat voldoende zal zijn, om een rol van betekenis te spelen in de Omloop Het Nieuwsblad of Kuurne-Brussel-Kuurne, vertelt hij morgen in ons nieuws.